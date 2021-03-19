РИАМО - 19 мар. После взрыва в жилом доме в Химках от газоснабжения отключены 36 квартир, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства энергетики региона.

Утром в пятницу на улице Зеленая, д. 16, кв. 137 произошел взрыв. В настоящий момент на месте ЧП работают оперативные экстренные службы.

«На место выехала бригада АО «Мособлгаз» для выяснения причины взрыва. От газоснабжения отключено 36 квартир», — сообщили в пресс-службе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил выяснить причины взрыва. Губернатор взял ситуацию на личный контроль. Также он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жильцам.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>