РИАМО - 19 мар. Два человека погибли – один из которых ребенок – в результате взрыва, произошедшего в жилой девятиэтажке в Химках, сообщает ТАСС.

По данным источников издания, еще три человека пострадали – двое взрослых и ребенок.

«Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет», - сказал источник агентства.

Он уточнил, еще известно об одном погибшем.

ЧП произошло утром пятницу на улице Зеленой, 16 в Химках. После хлопка начался пожар, обрушились перекрытия. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

Глава Подмосковья также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>