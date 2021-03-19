РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 мар. Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» ликвидировали затор из бревен и пней на гидротехническом сооружении Барских прудов в деревне Новая Слобода Щелкова, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Плотина на Барских прудах была очищена от бревен и пней. Эти работы были произведены в преддверии весеннего паводка», - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится мониторинг всех плотин на территории округа в связи с предстоящим весенним весенним паводком. В случае выявления заторов будут приняты оперативные меры.