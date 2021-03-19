РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. В Королеве разыскивают пропавшую молодую женщину, Галина Кульчицкая пропала 18 марта, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Молодая женщина Галина Кульчицкая ушла из дома 18 марта около 12:00 и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Муж пропавшей сегодня утром (в пятницу - ред.) обратился в отдел полиции с заявлением. Женщина была в длинном пуховике болотного цвета и черных сапогах. Любую информацию о женщине можно сообщить по телефону дежурной части: 8(495)511-59-00», - сказала Еруновская.

Родственники также разместили объявление о розыске в социальных сетях и обратились в «ЛизаАлерт».

Полицейские предупреждают, что если пропал близкий человек, необходимо незамедлительно позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев, в подробностях рассказать о происшествии.

Ежесуточно информация из дежурных частей ОВД, больниц и моргов Москвы поступает в данное бюро и заносится в единую базу данных. Бюро регистрации несчастных случаев находится по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 20, телефон 8(495)688-22- 52.

Нужно позвонить в службу «03» и проверить возможность госпитализации пропавшего близкого. Необходимо обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства с документами и максимально подробно описать внешность человека, предоставить его фотографию, вспомнить, во что он был одет и при каких обстоятельствах пропал.

Если есть подозрения, что пропавший без вести мог стать жертвой преступления, у родственников есть право обратиться в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.