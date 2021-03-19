РИАМО - 19 мар. Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Химках, где утром в пятницу произошел взрыв после хлопка неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

ЧП произошло в 10:24 по адресу: улица Зеленая, дом 16. По указанному адресу находится девятиэтажный жилой дом, в нем проведен газ.

«В 11:03 – локализация пожара на площади 12 кв. м, 11:30 - ликвидация открытого горения. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Пожар произошел на 8 и 9 этажах. В результате ЧП рухнули межкомнатные перегородки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва.

Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.