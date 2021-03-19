©
РИАМО
,
Александр Манзюк
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В 10:24 пятницы в областное МЧС поступило сообщение о проишествии.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Ситуация находится под контролем. Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Также на мести дежурят медики и спасатели, подходы к дому огорожены.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии