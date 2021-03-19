РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Сотрудники ГУ УУР МВД России совместно с сотрудниками ОУР УМВД России по Подольску и коллегами из Московской области задержали подозреваемых в кражах дорогостоящих иномарок, ущерб превысил 13 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками ОУР УМВД России по Подольску и коллегами из Московской области пресекли деятельность участников группы, которые подозреваются в хищении автомобилей премиум-класса на территории нескольких субъектов РФ. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 13 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Трое жителей Московского региона, используя специальное техническое оборудование, проникали в салоны автомобилей и похищали их. Злоумышленники тщательно готовились к каждой краже. Они подыскивали автомашину в максимальной комплектации, после чего длительное время следили за передвижениями ее владельца, выясняли адрес его проживания и распорядок дня. Собрав необходимые сведения, соучастники выбирали подходящий момент и совершали задуманное.

В дальнейшем фигуранты изменяли на похищенных иномарках идентификационные номера, легализовывали их с использованием поддельных документов и продавали через объявления в интернете.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным сразу после совершения очередной кражи. Установлено, что они могут быть причастны к четырем эпизодам противоправной деятельности в Московской области и соседних регионах.

Следственными подразделениями территориальных органов МВД России на районном уровне возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ.

В ходе обысков полицейские изъяли устройства для несанкционированного проникновения в салоны автомашин и запуска двигателей, генераторы радиопомех и ключи зажигания. Также нашли мобильные телефоны, государственные регистрационные знаки и личные вещи граждан из похищенных иномарок.

В настоящее время троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все похищенные автомобили обнаружены.