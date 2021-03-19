РИАМО - 19 мар. Очевидцы взрыва в девятиэтажке в Химках рассказали РИАМО, что происходило во время ЧП.
Утром в пятницу в жилом доме на улице Зеленая, 16, произошел взрыв. Обрушились межкомнатные перегородки в квартирах. К ликвидации последствий ЧП привлекли свыше 50 человек и 15 единиц техники.
По ее словам, после взрыва сразу заревели сигнализации у припаркованных машин, очень скоро зазвучали сирены пожарных и скорых.
«Тогда мы поняли, что произошло что-то серьезное», — заключила собеседник агентства.
По словам другого очевидца, он услышал сразу два хлопка.
Другой житель сообщил, что видел одного пострадавшего — его вынесли из подъезда спасатели, так как сам он идти не мог.
«Живу совсем недалеко. Услышал сирены огромного количества скорых, МЧС. Это привлекло мое внимание. Кто-то выбегал чуть ли не в шортах и майках, кто-то с чемоданами убегал. Видел одного пострадавшего, его выволокли из подъезда, он не мог идти сам», — сказал мужчина.
По мнению очевидца, если бы взрыв произошел вечером, то пострадавших было бы гораздо больше.
Одна из жительниц дома рассказала, что получила легкое ранение в момент взрыва, когда находилась на балконе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил выяснить причины взрыва в жилом доме в Химках. Губернатор взял ситуацию на личный контроль и также поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.
В настоящий момент на месте ЧП работают оперативные экстренные службы.
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