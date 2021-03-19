РИАМО - 19 мар. Очевидцы взрыва в девятиэтажке в Химках рассказали РИАМО, что происходило во время ЧП.

Утром в пятницу в жилом доме на улице Зеленая, 16, произошел взрыв. Обрушились межкомнатные перегородки в квартирах. К ликвидации последствий ЧП привлекли свыше 50 человек и 15 единиц техники.

«Я слышала (взрыв - ред.), живу через пару домов. Грохот был такой силы, что мы все подпрыгнули. Собака даже на колени мне запрыгнула», — сказала местная жительница.

По ее словам, после взрыва сразу заревели сигнализации у припаркованных машин, очень скоро зазвучали сирены пожарных и скорых.

«Тогда мы поняли, что произошло что-то серьезное», — заключила собеседник агентства.

По словам другого очевидца, он услышал сразу два хлопка.

«Я шел по улице и услышал, как мне показалось, что два хлопка (произошло - ред). Я не придал этому значения, а потом вижу, что в ту сторону скорая помощь поехала одна за другой, потом пожарные за ними. Все с мигалками и очень быстро ехали», — сказал мужчина.

Другой житель сообщил, что видел одного пострадавшего — его вынесли из подъезда спасатели, так как сам он идти не мог.

«Живу совсем недалеко. Услышал сирены огромного количества скорых, МЧС. Это привлекло мое внимание. Кто-то выбегал чуть ли не в шортах и майках, кто-то с чемоданами убегал. Видел одного пострадавшего, его выволокли из подъезда, он не мог идти сам», — сказал мужчина.

По мнению очевидца, если бы взрыв произошел вечером, то пострадавших было бы гораздо больше.

Одна из жительниц дома рассказала, что получила легкое ранение в момент взрыва, когда находилась на балконе.

«Я была на балконе и услышала страшный взрыв. Я поливала рассаду, на меня все полетело, хорошо, что я отошла и только ногу порезала. Все сразу выбежали из подъезда, одна девушка с ребенком была в одних трусах, я вынесла им одежду», — сказала женщина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил выяснить причины взрыва в жилом доме в Химках. Губернатор взял ситуацию на личный контроль и также поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.

В настоящий момент на месте ЧП работают оперативные экстренные службы.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>