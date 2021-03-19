Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро?
10 вопросов | Пройден 56 раз
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Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (1/0)
Как чаще всего вы перемещаетесь по городу?
На авто, такси, каршеринге
На самокате, велосипеде, моноколесе, пешком
На метро или такси
Редко бываю в Москве, а если приезжаю, то на метро
Метро – это наше все
На трамвае, троллейбусе
Ненавижу метро, хоть и езжу на нем каждый день
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (2/0)
Вы опаздываете на работу и забыли дома «Тройку», как поступите?
Вызову такси
Вернусь домой за картой
Попрошу кого-нибудь меня пропустить
Проскочу зайцем
Оплачу проезд смартфоном – и нет проблем
Возьму на прокат велик
Куплю проездной на две поездки
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (3/0)
В час пик в метро подростки громко смеются, не замечая стоящую рядом бабушку. Вы:
Скорее всего тоже не замечу – я же в наушниках
Редко спускаюсь в метро
Вежливо сделаю замечание
Уступлю место бабушке
Сделаю вид, что сплю
Мне все равно – самому бы выжить в этом аду
Я не езжу на метро в час пик
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (4/0)
Чем обычно занимаетесь в дороге?
Листаю Instagram, пью кофе
Выкладываю сторис или запускаю стрим в TikTok
Слушаю вебинары или комнаты в «Клабхаус»
Читаю новости в телефоне или на экранах в вагоне метро
Сплю и ем
Работаю локтями, чтобы меня не придавили к стеклу
Читаю книгу или слушаю музыку
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (5/0)
Куда, скорее всего, пойдете в выходной?
Фото Ярослав Карась © Фото
На анатомическую выставку на ВДНХ, в кино, в бар
В новый модный ресторан, на фитнес
В парк, на пробежку, на пешую экскурсию по Москве
В ТЦ с детьми, за продуктами
На дачу, на шопинг
Я лучше отлежусь дома, чем опять куда-то тащиться
В театр, в музей, в ботанический сад любоваться тюльпанами
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (6/0)
Где вы чаще всего знакомитесь?
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (7/0)
Ваш завтрак – это …?
Фото with wind © flickr.com
Кофе с круассаном навынос
Доставка через приложение
Что-нибудь из ПП-меню
Каша и яичница дома с семьей
Еда из контейнера в электричке
Какой-нибудь фастфуд по пути
Размеренный завтрак дома или в кофейне
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (8/0)
Какая строчка из песни – точно про вас?
«Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте…»
«Такси-такси, вези-вези вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов»
«Опять от меня сбежала последняя электричка»
«Ежедневно 42 минуты под землей, сюда-туда, туда-сюда»
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный»
«Я буду долго гнать велосипед…»
«Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить…»
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (9/0)
Ваш идеальный отпуск – это?
Тур на Мальдивы или в Дубай
Тусовка без родителей за городом
All Inclusive в Турции
Дома на диване, на даче
Путевка в санаторий, поездка в Крым с семьей на машине
Путешествие по Европе (скорее бы открыли границы!)
Велопоход, сплав, трекинг в горах, горнолыжка, яхтинг
Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (10/0)
И, наконец, что вас может сподвигнуть сделать прививку от ковида?
Фото Владимир Песня © РИА Новости
Пример коллег или друзей
Соблазн запустить стрим в TikTok
Страх заразить семейство
Страх заразиться в транспорте
Рекомендации медиков
Ничего – заболею так заболею
Я против прививок
Красная – все идет по плану
Скорее всего, вы семейный работающий человек, жизнь которого давно устоялась, как старейшая ветка московского метро. В ней почти не бывает сюрпризов и сбоев, и вам это нравится. Хотя иногда так и хочется уехать куда-нибудь подальше, например, в «Коммунарку», но вы гоните от себя эти мысли.
Кольцевая – проездом в столице
Скорее всего, вы приезжий, командировочный или турист и бываете в Москве лишь наездами. Чемоданы, вокзалы и еда набегу – это про вас. Вы не выезжаете дальше Кольцевой линии и не видели ничего, кроме Красной площади и Кремля. Возможно, стоит вырваться из замкнутого круга, ведь в столице еще столько всего интересного!
Фиолетовая – когда жизнь похожа на борьбу
Вероятно, вы тот самый несчастный житель Выхино или Кузьминок, а возможно, даже Люберец. Так или иначе, ваша жизнь такая же напряженная и жесткая, как ситуация на «фиолетовой» ветке метро. В любом случае – вам не позавидуешь. Вы привыкли работать локтями, расчищая себе путь в вагон, стоять на одной ноге и выживать в любой ситуации. Поэтому лучший отдых для вас – это никуда не ехать, а просто лежать на диване. И вас вполне можно понять.
Зеленая – истинная московская интеллигенция
Скорее всего, вы представитель столичной интеллигенции и, возможно, живете на «Соколе» или даже «Белорусской». Вы привыкли никуда не торопиться и не бежать, а жить спокойно, со вкусом и расстановкой. Поэтому трамвай – ваш любимый вид транспорта. А может быть, вы обитаете в центре и ходите на работу пешком. Что ж, вам можно только позавидовать!
МЦК – главный ЗОЖник на районе
Вы приверженец комфорта и экологичного образа жизни, поэтому ни за что не поедете на метро в час пик. Лучше сядете на велосипед, ведь с ним без проблем можно проехать в МЦК. Вместо использования общественного транспорта вы предпочитаете больше двигаться и ходить пешком. Что ж, такой подход – весьма разумный и энергосберегающий, особенно в условиях напряженного столичного образа жизни.
БКЛ – технологии и прогресс всегда с тобой
Похоже, вы представитель нового поколения, который живет в совершенно иной реальности. В вашем мире стримов все так же футуристично и современно, как на самой новой линии московского метро. Возможно, вы даже не спускаетесь в метро, потому что снимаете с друзьями ТикТок-хаус где-нибудь в Подмосковье. Впрочем, здесь важно не заиграться, чтобы совсем не выпасть из реальной жизни.
Розовая – тягу к гламуру и «красивой» жизни
Вы смотрите на мир через розовые очки и любите «красивую» жизнь, поэтому предпочитаете передвигаться на автомобиле, а если уж и спускаетесь в метро, то стараетесь не видеть и не слышать того, что происходит вокруг. Вы надеваете наушники и погружаетесь Instagram. Для вас важны лайки и мнение окружающих, поэтому вы тщательно отбираете фото для соцсетей. В общем, мем про Некрасовскую ветку, изображенную в виде гламурной девушки в розовом, которую прозвали Некрасовка-тян, точно про вас.
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