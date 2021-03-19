Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? 10 вопросов | Пройден 56 раз Пройдите тест РИАМО и проверьте, какая ветка столичной подземки вам ближе по духу. Начать тест

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (1/0) Как чаще всего вы перемещаетесь по городу? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО На авто, такси, каршеринге На самокате, велосипеде, моноколесе, пешком На метро или такси Редко бываю в Москве, а если приезжаю, то на метро Метро – это наше все На трамвае, троллейбусе Ненавижу метро, хоть и езжу на нем каждый день

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (2/0) Вы опаздываете на работу и забыли дома «Тройку», как поступите? Фото Александр Манзюк © РИАМО Вызову такси Вернусь домой за картой Попрошу кого-нибудь меня пропустить Проскочу зайцем Оплачу проезд смартфоном – и нет проблем Возьму на прокат велик Куплю проездной на две поездки

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (3/0) В час пик в метро подростки громко смеются, не замечая стоящую рядом бабушку. Вы: Фото Николай Корешков © РИАМО Скорее всего тоже не замечу – я же в наушниках Редко спускаюсь в метро Вежливо сделаю замечание Уступлю место бабушке Сделаю вид, что сплю Мне все равно – самому бы выжить в этом аду Я не езжу на метро в час пик

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (4/0) Чем обычно занимаетесь в дороге? Фото Александр Манзюк © РИАМО Листаю Instagram, пью кофе Выкладываю сторис или запускаю стрим в TikTok Слушаю вебинары или комнаты в «Клабхаус» Читаю новости в телефоне или на экранах в вагоне метро Сплю и ем Работаю локтями, чтобы меня не придавили к стеклу Читаю книгу или слушаю музыку

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (5/0) Куда, скорее всего, пойдете в выходной? Фото Ярослав Карась © Фото На анатомическую выставку на ВДНХ, в кино, в бар В новый модный ресторан, на фитнес В парк, на пробежку, на пешую экскурсию по Москве В ТЦ с детьми, за продуктами На дачу, на шопинг Я лучше отлежусь дома, чем опять куда-то тащиться В театр, в музей, в ботанический сад любоваться тюльпанами

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (6/0) Где вы чаще всего знакомитесь? Фото Сайт мэра Москвы © В интернете, в приложениях для знакомств В кафе, ресторанах, клубах На улице В транспорте или через друзей В очереди в кассу, в электричке Давно не знакомился – мне не до этого На выставках, лекциях

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (7/0) Ваш завтрак – это …? Фото with wind © flickr.com Кофе с круассаном навынос Доставка через приложение Что-нибудь из ПП-меню Каша и яичница дома с семьей Еда из контейнера в электричке Какой-нибудь фастфуд по пути Размеренный завтрак дома или в кофейне

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (8/0) Какая строчка из песни – точно про вас? Фото pixabay.com © «Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте…» «Такси-такси, вези-вези вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов» «Опять от меня сбежала последняя электричка» «Ежедневно 42 минуты под землей, сюда-туда, туда-сюда» «Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный» «Я буду долго гнать велосипед…» «Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить…»

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (9/0) Ваш идеальный отпуск – это? Фото Николай Корешков © РИАМО Тур на Мальдивы или в Дубай Тусовка без родителей за городом All Inclusive в Турции Дома на диване, на даче Путевка в санаторий, поездка в Крым с семьей на машине Путешествие по Европе (скорее бы открыли границы!) Велопоход, сплав, трекинг в горах, горнолыжка, яхтинг

Фиолетовая или Кольцевая: какая ты линия метро? (10/0) И, наконец, что вас может сподвигнуть сделать прививку от ковида? Фото Владимир Песня © РИА Новости Пример коллег или друзей Соблазн запустить стрим в TikTok Страх заразить семейство Страх заразиться в транспорте Рекомендации медиков Ничего – заболею так заболею Я против прививок

Красная – все идет по плану Скорее всего, вы семейный работающий человек, жизнь которого давно устоялась, как старейшая ветка московского метро. В ней почти не бывает сюрпризов и сбоев, и вам это нравится. Хотя иногда так и хочется уехать куда-нибудь подальше, например, в «Коммунарку», но вы гоните от себя эти мысли. Фото ru.wikipedia.org © Поделиться результатом

Кольцевая – проездом в столице Скорее всего, вы приезжий, командировочный или турист и бываете в Москве лишь наездами. Чемоданы, вокзалы и еда набегу – это про вас. Вы не выезжаете дальше Кольцевой линии и не видели ничего, кроме Красной площади и Кремля. Возможно, стоит вырваться из замкнутого круга, ведь в столице еще столько всего интересного! Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Поделиться результатом

Фиолетовая – когда жизнь похожа на борьбу Вероятно, вы тот самый несчастный житель Выхино или Кузьминок, а возможно, даже Люберец. Так или иначе, ваша жизнь такая же напряженная и жесткая, как ситуация на «фиолетовой» ветке метро. В любом случае – вам не позавидуешь. Вы привыкли работать локтями, расчищая себе путь в вагон, стоять на одной ноге и выживать в любой ситуации. Поэтому лучший отдых для вас – это никуда не ехать, а просто лежать на диване. И вас вполне можно понять. Фото Анастасия Дмитрякова © РИАМО Поделиться результатом

Зеленая – истинная московская интеллигенция Скорее всего, вы представитель столичной интеллигенции и, возможно, живете на «Соколе» или даже «Белорусской». Вы привыкли никуда не торопиться и не бежать, а жить спокойно, со вкусом и расстановкой. Поэтому трамвай – ваш любимый вид транспорта. А может быть, вы обитаете в центре и ходите на работу пешком. Что ж, вам можно только позавидовать! Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

МЦК – главный ЗОЖник на районе Вы приверженец комфорта и экологичного образа жизни, поэтому ни за что не поедете на метро в час пик. Лучше сядете на велосипед, ведь с ним без проблем можно проехать в МЦК. Вместо использования общественного транспорта вы предпочитаете больше двигаться и ходить пешком. Что ж, такой подход – весьма разумный и энергосберегающий, особенно в условиях напряженного столичного образа жизни. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

БКЛ – технологии и прогресс всегда с тобой Похоже, вы представитель нового поколения, который живет в совершенно иной реальности. В вашем мире стримов все так же футуристично и современно, как на самой новой линии московского метро. Возможно, вы даже не спускаетесь в метро, потому что снимаете с друзьями ТикТок-хаус где-нибудь в Подмосковье. Впрочем, здесь важно не заиграться, чтобы совсем не выпасть из реальной жизни. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

Розовая – тягу к гламуру и «красивой» жизни Вы смотрите на мир через розовые очки и любите «красивую» жизнь, поэтому предпочитаете передвигаться на автомобиле, а если уж и спускаетесь в метро, то стараетесь не видеть и не слышать того, что происходит вокруг. Вы надеваете наушники и погружаетесь Instagram. Для вас важны лайки и мнение окружающих, поэтому вы тщательно отбираете фото для соцсетей. В общем, мем про Некрасовскую ветку, изображенную в виде гламурной девушки в розовом, которую прозвали Некрасовка-тян, точно про вас. Фото © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Поделиться результатом

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