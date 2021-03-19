РИАМО - 19 мар. Столичные медики вылечили за сутки 1902 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 928 156», — говорится в сообщении.

Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных. Скончались за последние 24 часа — 51 пациент с подтвержденным коронавирусом.

В мегаполисе можно сделать прививку от инфекции. Вакцинацию проводят в поликлиниках и мобильных пунктах. Прививки делают бесплатно и добровольно.

С начала пандемии в Москве выявлено 1 008 224 случая заражения коронавирусом.

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19 МАРТА

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.