РИАМО - 19 мар. В рамках программы реновации в столице благоустроят около 600 га территорий и создадут новые рекреационные зоны, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Реновация – проект, который тесно увязан с другими программами комплексного развития города, неотъемлемой частью реновации является благоустройство. При этом мы не только озеленяем территорию вокруг строящихся домов и обустраиваем площадки для отдыха и занятий спортом, но и создаем парковые пространства», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего в Москве планируют благоустроить около 600 га земли, а в таких районах, как Зюзино, Бескудниковский и Нижегородский сформируют новые рекреационные зоны.

Деревья и кустарники в рамках благоустройства высаживают по четкому плану. В планировке кварталов предусмотрены организованные зеленые зоны с учетом рекреационного потенциала района.

Благоустройство пройдет и прибрежных зонах. Среди них зона у реки Сетунь в Солнцеве и прибрежная территория Серебряно-Виноградного пруда в районе Измайлово.