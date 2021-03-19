РИАМО - 19 мар. Рядом с жилым домом в подмосковных Химках, где утром в пятницу произошел взрыв, дежурят медики и спасатели, подходы к дому огорожены, передает корреспондент РИАМО.

Взрыв произошел на 8 этаже жилого дома на улице Зеленой, всего в доме 9 этажей. В подъезде дома выбиты окна.

У дома дежурят несколько машин скорой помощи, МЧС. Они перекрыли дорогу у дома. Во дворе стоят местные жители и журналисты. Подходы к дому огорожены специальной лентой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва.

Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.