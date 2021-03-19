РИАМО - 19 мар. Пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи с места взрыва в жилом доме в подмосковных Химках.

Утром в пятницу в девятиэтажке на улице Зеленая, дом 16, произошел взрыв. По данным МЧС, произошло обрушение межкомнатных перегородок в квартирах. К ликвидации последствий ЧП привлекли свыше 50 человек и 15 единиц техники.

В аккаунте tipkhimki на записи видно, что из пяти квартир идет густой черный дым. Предварительно, взрыв произошел на восьмом этаже. Одна квартира почти полностью разрушена. Кроме того, серьезно пострадали и другие квартиры — в них выбиты стекла и повреждены балконы.

В аккаунте khimki_™ разместили видео с жильцами на улице, которые вышли из подъездов домов.