РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В подмосковных Котельниках выявили более 50 административных нарушений в ходе рейда в сфере таксомоторных перевозок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин постоянно осуществляет контроль за соблюдением правил безопасности водителями, работающими в сфере таксомоторных перевозок. На этой неделе прошло два мероприятия по безопасности на территории города, в которых приняли участие сотрудники администрации, управление государственного автодорожного надзора, а также сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В ходе рейдов было проверено около 130 автотранспортных средств, выявлено порядка 50 нарушений административного законодательства, эвакуировано 25 автомобилей», - говорится в сообщении.





