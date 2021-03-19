РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На месте работают оперативные экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства. Ситуация находится под контролем. Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома.

В 10:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зеленая, дом 16. В 10:35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок.