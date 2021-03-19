РИАМО - 19 мар. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в вымогательстве 2 млн рублей у участника ток-шоу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что с января текущего года злоумышленники, угрожая применением насилия, под предлогом вымышленного долга, требовали от участника популярных ток-шоу передать им 2 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В одном из кафе Видного в результате оперативно-розыскных мероприятий при передаче части требуемой суммы - 500 тысяч рублей – подозреваемых задержали. Одному из них 25 лет, другому – 30.

Во время досмотра у них изъяли телефон, с которого они звонили с угрозами. Также при них обнаружили деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.