РИАМО - 19 мар. Еще 1809 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в столице за минувшие сутки, сообщает столичный оперштаб.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 008 224 случая заражения коронавирусом.

В городе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Привиться можно в столичных поликлиниках и мобильных пунктах. Кроме того, перчаточно-масочные режим еще сохраняется в общественных местах.

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране выявили 4 437 938 случаев коронавируса. Всего вылечились 4 049 373 пациентов, скончались 94 267 человека.

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19 МАРТА

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.