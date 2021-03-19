РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 мар. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству улицы Пушкина (в границах от улицы Парковой до улицы Первомайской) в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство улицы Пушкина в городском округе Щелково», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Щелково.​

Завершить благоустройство планируется в 2022 году.