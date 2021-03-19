Возгорание произошло в одной из квартир на 8-м этаже дома на улице Зеленой. На кадрах видно, как взрыв уничтожил несколько квартир.
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Возгорание произошло в одной из квартир на 8-м этаже дома на улице Зеленой. На кадрах видно, как взрыв уничтожил несколько квартир.
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