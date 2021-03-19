РИАМО - 19 мар. Обрушение межкомнатных перегородок произошло при хлопке неизвестного происхождения в жилом доме в Химках, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В 10:24 пятницы в областное МЧС поступило сообщение о хлопке в жилом доме, расположенном в Химках на улице Зеленая, дом 16.
«По прибытию первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок», - говорится в сообщении.
На месте ЧП находятся 57 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 43 человека и 10 единиц техники.
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