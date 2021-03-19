РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Представители власти и общественники подмосковного Подольска 2 апреля проведут встречу с жителями поселка МИС в ДК «Надежда», на ней обсудят проблемы проживающих в поселке, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

18 марта члены Общественной палаты Подольска Виктория Колотовкина и Мухамеджанов совместно с депутатом горсовета Денисом Бесогоновым и сотрудниками ТО Лаговский организовали рабочую встречу с жителями поселка МИС по обращению бывшего старосты поселка МИС Владимира Хворостяна. На встрече обсудили основные вопросы из обращения.

«Сотрудники ТО Лаговский представили ответ заместителя главы администрации по территориальному развитию Сергея Иванова. Ввиду того, что в обращении есть вопросы, касающиеся многих жителей поселка МИС, принято совместное решение об организации 2 апреля в ДК «Надежда» в 18:00 встречи с жителями по вопросам обращения. Приглашаем на встречу всех жителей и заинтересованных лиц », - написал Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обращение касалось, в том числе, работы регионального оператора ООО «МСК-НТ» по вывозу мусора, заезда машин скорой помощи в ковидный госпиталь, транзитного движения бензовозов для перевозки нефтепродуктов, проблем экологии, незаконной свалки битых машин, неудовлетворительного состояния теплотрассы и ряда других проблем.