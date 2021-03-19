РИАМО - 19 мар. Биржевые курсы американского доллара и евро на открытии торгов на Московской бирже не изменились по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Курс доллара составил 74,3025 рубля за денежную единицу. Евро тем временем торгуется на уровне 88,62 рубля», - говорится в сообщении.

Накануне Центральный Банк России повысил курсы официальных валют. Стоимость доллара установлена на уровне 73,6582 рубля, евро — 88,1173 рубля за денежную единицу.

Ранее рубль эмоционально отреагировал после выступления президента США Джо Байдена, но тут же вернулся к сбалансированному уровню.