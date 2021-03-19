РИАМО - 19 мар. За полтора месяца уровень безработицы в Подмосковье сократился на 0,48 п. п. и составил 2,65%, найти работу за этот период смогли около 20 тысяч человек, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
Уровень безработицы на 1 февраля составлял 3,13%. На учете в службе занятости состояли около 130 тыс. человек.
В настоящее время подмосковные работодатели ищут порядка 30,3 тыс. сотрудников рабочих специальностей и около 13,5 тыс. специалистов различных профилей.
При этом больше всего работодатели нуждаются в инженерах, медсестрах, полицейских, охранниках, подсобных рабочих, уборщиках, швеях, водителях и грузчиках.
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