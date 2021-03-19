РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Жителям микрорайона Климовск подмосковного Подольска предложили самостоятельно выбрать организацию для обслуживания внутриквартирного газового оборудования, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В управляющую организацию МУП «СЕЗ» поступил ряд обращений от жителей многоквартирных домов о том, что они получили письмо о расторжении договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования от одной из организаций, с которой заключали в свое время данный договор.

«Жители сами должны решить, с какой организацией будут заключать договор. На сайте МУП «СЕЗ» в разделе «Раскрытие информации» опубликован перечень специализированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание ВКГО», - говорится в сообщении.