РИАМО - 19 мар. Согласован проект реставрации скульптуры «Мальчиш-Кибальчиш», которая украшает территорию Дворца Пионеров на Воробьевых горах в Москве, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Скульптура, созданная Владимиром Константиновичем Фроловым, была установлена в 1972 году. Она имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Работы будут проходить под контролем департамента культурного наследия города Москвы.
По его словам, скульптура требует серьезной реставрации, поэтому все работы будут проводиться в условиях мастерской. Для этого шестиметровую фигуру с помощью автовышки демонтируют, а после окончания работ вернут на историческое место.
Специалисты проведут комплекс работ по внутреннему каркасу скульптуры — расчистят все элементы памятника, промоют водой поверхности скульптуры и постамента, устранят коррозию, деформации и трещины, заделают швы, обработают защитными составами каждую деталь монумента.
Также в рамках реставрации предстоит воссоздать четыре бетонных вазона, расположенных по периметру памятника. В настоящий момент они находятся в неудовлетворительном состоянии.
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