РИАМО - 19 мар. Согласован проект реставрации скульптуры «Мальчиш-Кибальчиш», которая украшает территорию Дворца Пионеров на Воробьевых горах в Москве, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Скульптура, созданная Владимиром Константиновичем Фроловым, была установлена в 1972 году. Она имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Работы будут проходить под контролем департамента культурного наследия города Москвы.

«Скульптура «Мальчиш-Кибальчиш» – очень яркое и эмоциональное произведение монументального искусства. Уже почти 50 лет герой известной всем с детства сказки Аркадия Гайдара украшает территорию Дворца Пионеров. В 2022 году реставраторы приступят к работам по сохранению этого памятника, а также окружающих его вазонов. Мосгорнаследием уже согласована проектная документация», - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, скульптура требует серьезной реставрации, поэтому все работы будут проводиться в условиях мастерской. Для этого шестиметровую фигуру с помощью автовышки демонтируют, а после окончания работ вернут на историческое место.

Специалисты проведут комплекс работ по внутреннему каркасу скульптуры — расчистят все элементы памятника, промоют водой поверхности скульптуры и постамента, устранят коррозию, деформации и трещины, заделают швы, обработают защитными составами каждую деталь монумента.

Также в рамках реставрации предстоит воссоздать четыре бетонных вазона, расположенных по периметру памятника. В настоящий момент они находятся в неудовлетворительном состоянии.