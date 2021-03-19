РИАМО - 19 мар. За время пандемии Covid-19 московская служба скорой помощи начала реализацию масштабных проектов, в том числе обновила автопарк на 30%, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
«Пандемия коронавируса стала непростым этапом для всех нас: как для жителей столицы, так и, естественно, для всей системы здравоохранения. Но, несмотря на все сложности, она принесла и положительные перемены. В частности, на московской скорой помощи были реализованы достаточно масштабные проекты. Так, наш автопарк обновили суперсовременными автомобилями на 30%», - сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
Он уточнил, что купили свыше 300 новых автомобилей марок Ford, Mercedes и ГАЗ класса B. Все они оснащены современным, необходимым для оказания медпомощи оборудованием.
Кроме того, приобрели портативные УЗИ-аппараты для общепрофильных и реанимационных бригад скорой помощи. Это позволит делать УЗИ у пациентов в критическом состоянии прямо на месте вызова.
Еще бригады медиков оснастили лабораторными экспресс-анализаторами, с помощью которых можно провести биохимический анализ крови прямо в машине скорой помощи. Еще арсенал медиков на столичной скорой пополнился портативными капнографами. Эти приборы в режиме реального времени определяют уровень углекислого газа в воздухе, который выдыхает пациент.
Во время пандемии коронавируса не прекращала работу программа наставничества. С помощью нее многие молодые специалисты, поступившие на службы, смогли быстро адаптироваться к работе в нелегких условиях
Станция скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова — это крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов на крупных автомагистралях.
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