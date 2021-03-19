РИАМО - 19 мар. За время пандемии Covid-19 московская служба скорой помощи начала реализацию масштабных проектов, в том числе обновила автопарк на 30%, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Пандемия коронавируса стала непростым этапом для всех нас: как для жителей столицы, так и, естественно, для всей системы здравоохранения. Но, несмотря на все сложности, она принесла и положительные перемены. В частности, на московской скорой помощи были реализованы достаточно масштабные проекты. Так, наш автопарк обновили суперсовременными автомобилями на 30%», - сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Он уточнил, что купили свыше 300 новых автомобилей марок Ford, Mercedes и ГАЗ класса B. Все они оснащены современным, необходимым для оказания медпомощи оборудованием.

Кроме того, приобрели портативные УЗИ-аппараты для общепрофильных и реанимационных бригад скорой помощи. Это позволит делать УЗИ у пациентов в критическом состоянии прямо на месте вызова.

Еще бригады медиков оснастили лабораторными экспресс-анализаторами, с помощью которых можно провести биохимический анализ крови прямо в машине скорой помощи. Еще арсенал медиков на столичной скорой пополнился портативными капнографами. Эти приборы в режиме реального времени определяют уровень углекислого газа в воздухе, который выдыхает пациент.

Во время пандемии коронавируса не прекращала работу программа наставничества. С помощью нее многие молодые специалисты, поступившие на службы, смогли быстро адаптироваться к работе в нелегких условиях

Станция скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова — это крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов на крупных автомагистралях.

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Текстовая трансляция

18 МАРТА

- Около 350 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Большое количество людей все-таки очень сомневаются (о нужности вакцинации - ред.). Задача врачей — убедить, уговорить, особенно старшее поколение 60+, что вакцинация, особенно, если нет противопоказаний — это спасение. Сейчас порядка 350 тысяч привили, должны — несколько миллионов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- Врач‑вирусолог рассказал об опасности гриппа для переболевших Covid‑19. Так, он рекомендовал делать прививки от гриппа.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений по Covid‑19 в России к лету:

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, все будет», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

- За сутки в Подмосковье выздоровели 569 Covid‑пациентов. Число выздоровевших превысило 184 тысячи.

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- Еще 1760 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве. За сутки было госпитализировано 750 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 9 803 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 537 больных. В Москве - 1934.