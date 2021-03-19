РИАМО - 19 мар. Общий размер задолженности по муниципальным контрактам, погашенной с начала года благодаря вмешательству прокуратуры Подмосковья, составил 145 млн. рублей, сообщается в Instagram-аккаунте надзорного ведомства.

Вопросы своевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками исполненных обязательств по публичным контрактам находятся на постоянном контроле областной прокуратуры.

«Всего в 2021 году органами прокуратуры области внесено 108 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лиц. Возбуждено семь дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено четыре лица», — говорится в сообщении.

К примеру, Коломенской городской прокуратурой установлено, что у администрации округа перед ИП возникла задолженность в размере 9,7 млн. руб. по шести муниципальным контрактам, заключенным в рамках мероприятий по реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.

Прокуратура внесено представление руководителю органа местного самоуправления об устранении нарушений закона. По итогам работы задолженность полностью погашена, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Замглавы администрации округа привлекли к административной ответственности в виде штрафа.