РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В ряде домов на улице Свердлова подмосковного Подольска временно отключат электроэнергию в пятницу из-за плановых работ АО «Мособлэнерго», сообщается на сайте администрации округа.

«19 марта с 13:30 до 15:30 состоится плановое отключение электрической энергии АО «Мособлэнерго» в городе Подольск по следующим адресам: улица Свердлова, дома №№ 50, 50А, 50Б, 52, 52А, 52Б, 52В», - говорится в сообщении.

Во время отключения заменят отходящий рубильник в распределительном устройстве мощностью 0,4 киловольта.