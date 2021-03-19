РИАМО - 19 мар. За прошедшие сутки в столице выпало около 1 мм осадков, что составляет порядка 3% процентов от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра.

«Вчера в Москве и области осадков практически не было. Ночью были осадки в виде снега. На всех станциях выпало разное количество, но в среднем это около 1 миллиметра», — сказала Позднякова.

В пятницу в Москве и Подмосковье температура воздуха может подняться до плюс 2 градусов. Местами возможен небольшой снег, на дорогах — гололедица.