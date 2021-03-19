РИАМО - 19 мар. Устройство опор эстакады основного хода Юго-Восточной хорды на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы выполнены в столице наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строители продолжают подготовку к монтажу пролетных строений и устройству мостового полотна», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что для минимизация воздействия на автодвижение по Волгоградскому проспекту, который представляет собой одну из наиболее загруженных вылетных магистралей мегаполиса, инженеры решили возвести пролетные строения методом продольной надвижки. С этой целью металлоконструкции будут собраны рядом, а после домкратами их переместят в положение согласно проекту.

Бочкарев отметил, что индивидуальный подход к разработке опор развязки хорды с Волгоградским проспектом был необходим в связи со стесненными условиями, а также насыщенностью коммуникациями, именно они требовали специалистов городской группы компаний «Моспроект-3» такого решения.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова подчеркнула, что инженерные сооружения пересекают ж/д пути Курского направления Московской железной дороги, тоннели возводящегося Большого кольца и функционирующую Таганско-Краснопресненскую линию столичного метрополитена дважды.

Она сказала, что с целью снизить шумовое и вибрационное воздействие использовались фундаменты на буронабивных столбах. Диаметры свай были подобраны индивидуально, исходя из ситуации. Таким образом, в особо стесненных условиях были предусмотрены сваи в диаметре до двух метров.

Меркулова добавила, что подход позволил уменьшить число свай, а также вписать опоры в подземное пространство, которое насыщено коммуникациями. Таким образом, фундамент стал компактнее.

Участок новой магистрали призван улучшить транспортную доступность районов Печатники и Текстильщики, обеспечить комфортный доступ к объектам социального, а также культурного назначения, жилой застройке и снизить нагрузку на развязку ТТК с Волгоградским проспектом.