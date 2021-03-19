РИАМО - 19 мар. Новую современную товарно-молочную ферму вблизи деревни Солопово городского округа Зарайск Московской области открыл министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Открыли еще одну уникальную товарно-молочную ферму с точки зрения применения современных технологий. Она почти полностью построена на средства государственной грантовой поддержки. Общая стоимость проекта составила 44,94 млн. рублей, из них средства гранта 35,95 млн. рублей и собственные средства 8,99 млн. рублей», - сказал Сергей Воскресенский.

Животноводческий комплекс построило фермерское хозяйство «КФХ Маркин». Грант был получен главой хозяйства два года назад.

«На эти деньги был разработан проект, построены здание коровника с доильным залом на 120 голов коров и телятник на 154 головы. Закуплено стойловое и доильное оборудование и приобретены племенные нетели. В настоящее время на ферме около 100 голов крупного рогатого скота и 30 телят», - отметил Воскресенский.

По его словам, подмосковным аграриям, в частности, тем, кто специализируется на молочном животноводстве, активно помогают региональные власти. Министр не сомневается в важности грантовой поддержки фермеров региона.

«В Подмосковье ощутимая доля молока производится в личных подсобных и крестьянских хозяйствах. В связи с этим регионом в этом году на грантовую поддержку семейных ферм предусмотрено 50,1 млн. рублей. На реализацию мероприятий по предоставлению грантов «Агростартап» предусмотрено 42 млн. рублей», - подчеркнул Воскресенский.

Министр добавил, что гранты призваны вовлечь сельское население в предпринимательскую деятельность, помочь организации новых производств, привлечь молодежь на село.