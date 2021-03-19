РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Коммунальное предприятие МУЖКП «Котельники» очистило от льда все ливневые решетки в городе и осуществило контроль уровня воды в колодцах ливнестоков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Особое внимание уделялось объектам социального назначения, а также дворовым территориям, чье расположение потенциально связано с риском подтопления подвальных помещений», - говорится в сообщении.

По поручению заместителя главы городского округа Котельники Алексея Воронцова специалистами водопроводно-канализационной службы с помощью применения специализированной техники произведена откачка талых вод в расположении подходов к школам и детским садам города, а также очищен двор жилого дома № 25 в микрорайоне Силикат с обустройством водоотводящих канавок для препятствия скопления воды по мере дальнейшего таяния снега.

После выполнения работ руководством службы организован системный контроль за состоянием указанных территорий, и при повторении затопления мероприятия по его ликвидации будут возобновлены.