РИАМО - 19 мар. В середине текущего года в Бутырском районе столицы начнется первое переселение по программе реновации, летом количество районов на северо-востоке столицы, где реализуется упомянутая программа, возрастет до девяти, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Под заселение будет передан первый из трех стартовых домов на улице Фонвизина, дом 7А. В эту новостройку переедут 160 семей из пятиэтажек на улице Яблочкова, дом 28, корпус 1 и корпус 2. Еще три дома нам предстоит расселить и демонтировать на первом этапе программы до 2024 года», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что новый корпус на Фонвизина располагается в шаговой доступности от домов, которые демонтируются на Яблочкова.

Левкин отметил, что в числе целей программы имеется создание качественной городской среды, которая ориентирована на гражданина. В связи с тем, что переселение в основном происходит в рамках одного квартала, прежняя жизнь участников программы не меняется, они живут в уже знакомых местах, но в лучших условиях.

Согласно программе, новое жилье в районе получат порядка 30 тысяч граждан из 27 жилых домов. Для реализации программы было подобрано три стартовые площадки.

Программа реновации жилищного фонда предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир и была утверждена в августе 2017 года.