РИАМО - 19 мар. На 74-м году жизни не стало актера театра российской армии, заслуженного артиста России, режиссера Виталия Стремовского, сообщил в Facebook его сын.

«К сожалению должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом и организм не справился», – написал Илья Стремовский.

Он уточнил, что пока нет информации о дате и месте похорон.

Виталий Стремовский родился в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ. В 1972 году Стремовский начал служить в Театре российской армии.

А в 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина. Стремовский поставил множество спектаклей, включая «Марио и фокусник» и «Схватку».