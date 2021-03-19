РИАМО - 19 мар. В подмосковных лесах появились рыжие полевки, жителей региона просят быть осторожнее, так как несмотря на их невнушительные размеры, они довольно агрессивны, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Размеры этой крохи не велики – всего 12 см, плюс 6,5 см хвост. С виду мышка – милое и безобидное создание, но встретив ее, лучше быть острожным, так как зубы у рыжей полевки острые и в случае опасности она активно защищается», - сказали в пресс-службе.

Полевка обитает в широколиственных лесах, в том числе и в Подмосковье. Любит селиться на опушках и редколесье. И совсем не против соседства с человеком.

Маленькая мышка может навредить и человеку, так как считается переносчиком опасного хантавируса, который вызывает сальмонеллез, туляремию и псевдотуберкулез.

Излюбленное лакомство полевки - семена растений и насекомые. Зимой они нередко перебираются в жилище человека. Если же грызун обитает в лесу, то зимой в еду идут корни деревьев, что приводит к гибели растений.