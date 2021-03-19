РИАМО - 19 мар. Цифровой туристический сервис Russpass представил идеи для увлекательных путешествий по территории Северного Кавказа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для посетителей сайта существует более 50 предложений для путешествий по Северному Кавказу — Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Северной Осетии и Чечне», — говорится в материале.

Отправиться в поездку можно как и по готовому туру, так и составить собственный маршрут.

К примеру, в Адыгее можно увидеть самый высокий водопад — Пшехский, а в Кабардино-Балкарии — знаменитую гору Эльбрус. В Дагестане можно полюбоваться красотами Сулакского каньона и бархана Сарыкум.

Сервис «Russpass» работает с лета 2020 года. Все за время работы услугами сервиса воспользовались более 700 тысяч пользователей.