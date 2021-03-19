РИАМО - 19 мар. УФАС Подмосковья признало обоснованной жалобу на проведение электронного аукциона на поставку цифрового оборудования для оснащения школы на 825 мест в Электростали, сообщает пресс-служба анимонопольного ведомства.

Жалоба поступила на действия комиссии по осуществлению закупок учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», учреждения «Управление по конкурентной политике и координации закупок».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно признали заявку ООО «Альмера» несоответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов и признало жалобу ООО «Альмера» обоснованной.

Также, Московское областное УФАС России выдало нарушителям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.