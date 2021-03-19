РИАМО - 19 мар. В столице 22 марта стартует прием заявок на получение субсидий для промышленных предприятий, он продлится по 30 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На получение субсидий могут претендовать все промышленные предприятия столицы, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка», — сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные власти предоставляют субсидии данного формата с 2012 года. За это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 млрд руб.

Предприятия могут претендовать на возмещение части затрат по лизингу до 100 млн руб. в год, либо на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования до 200 млн руб. ежегодно.

По словам заммэра, в минувшем году заключен 41 договор почти на 770 млн руб. Это почти на четверть больше, чем в 2019 году.