РИАМО - 19 мар. В краудсорсинг-проекте «Мой «Техноград», который завершился на платформе «Город идей», приняли участие более 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Участники активно делились идеями — их мы получили больше 500. Не менее активно они поддерживали друг друга — за лучшие предложения отдано 11 тысяч голосов. Мы дополним программу обучения в «Технограде», опираясь на мнение горожан», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Горожане оставляли свои предложения по пяти направлениям: «Цифра.Техноград» (цифровые технологии), «Сервис.Техноград» (услуги для населения), «Арт.Техноград» (креативные индустрии), «Урбан.Техноград» (городская инфраструктура) и «Пром.Техноград» (промышленность).

Больше всего предложений поступило по направлению «Сервис.Техноград» — 119 идей. Кроме того, в тройку лидеров среди популярных направлений вошли «Пром.Техноград» и «Арт.Техноград».

Москвичи также обменялись мнениями о перспективных профессиях и направлениях предпринимательства, наиболее востребованных надпрофессиональных навыках в трудовой деятельности и многом другом. Самой популярной стала тема «Форматы профориентации». Участники обсудили наиболее удобные форматы обучения профессиям, по теме оставлено более 300 комментариев.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что «Техноград» является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ. Там представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным профессиям, а также специальностям будущего.