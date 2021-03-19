РИАМО - 19 мар. Работы по благоустройству острова Балчуг должны были начать в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов», — написал Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что главная идея благоустройства Балчуга — условное разделение городского пространства на историческое и современное.

Так, на Садовнической улице приведут в порядок тротуары и добавят места отдыха с классическими московскими лавочками. А вот городское пространство на набережных у воды, наоборот, будет выглядеть более ярко и современно. Ежедневно туда приходят туристы, многие катаются там на самокатах.

Напротив Дома музыки установят современные лавки, которые обрамят решеткой из металлических труб. Такие сооружения напомнят духовой оркестр.

Новые фонари выполнят в стиле минимализма, а другие будут похожи на газовые. Парапеты набережных планируется акцентировать с помощью подсветки. А еще на острове появится много зелени: будут высажены цветы, разбиты газоны и посажены деревья.

«Изюминка» проекта — благоустройство Репинского сквера, самого большого зеленого пространства Балчуга, созданного к 800-летию Москвы в 1948 году. Там будут максимально сохранены существующие деревья и высажены новые зеленые насаждения — на основании архивных ситуационных планов», — отметил мэр.

Также на территории сквера установят новые фонари и урны. Еще рабочие создадут пешеходную зону, которая свяжет храм Христа Спасителя с Якиманкой. При этом с Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды.

Данный проект благоустройства мэр назвал самым крупным на территории столицы в текущем году.