РИАМО - 19 мар. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в ряд уполномоченных органов с просьбой проверить некоторые респираторы из-за подозрения в их некачественности, пишет в пятницу «Коммерсант».

АСИЗ обратилось в Генпрокуратуру РФ, ФАС и Росздравнадзор в связи с госзакупками масок-респираторов FFP2 и FFP3. По данным производителей, себестоимость их производства составляет 60 руб. за единицу. При этом госпитали и больницы закупают их по цене 4-9 руб. за штуку.

«Это может свидетельствовать о несоответствии товара предъявляемому к нему качеству», — говорится в материале.

В ассоциации подчеркнули, что несертифицированные средства защиты создают смертельную угрозу жизни и здоровью медиков, работающих с Covid-пациентами.

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