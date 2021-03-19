РИАМО - 19 мар. В Московской области яровой сев начнется в первой декаде апреля, в прошлом году сев начали в конце марта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Начнем сеять пшеницу, ячмень, овес и однолетние травы. К весенней посевной первыми планируют приступить сельскохозяйственные предприятия южных городских округов региона, в частности Зарайского, Серебряных Прудов и Луховиц», – сказал Воскресенский.

По словам министра, полевые работы в Подмосковье из-за холодной погоды и снегопадов начнутся немного позже запланированного срока.

«В этом году мы начнем сеять немного позже прошлого года. В прошлом году к посевной в Подмосковье приступили в конце марта, а в предыдущие годы сев яровых начинали во второй половине апреля», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр подчеркнул, что на данный момент завершается подготовка к весеннему севу. Посевная продлится до начала июня.

Ранее министр сообщал, что в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области начал активную работу штаб по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в 2021 году.

После волны оттепели в Московский регион в ближайшее время вернутся холода: в европейскую часть России станет поступать более холодный воздух, захвативший восточную Европу. Температура в среднем приблизится к уровню январской нормы.