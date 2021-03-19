РИАМО - 19 мар. Два этажа апартаментов в башне «Федерация Восток» в международном деловом центре «Москва-Сити» продали за 2,1 млрд руб., это крупнейшая сделка за историю локального рынка, пишет газета «Коммерсант».

Общая площадь проданных объектов составляет 2,3 тыс. «квадратов». Если собственник приобретенной недвижимости будет ее сдавать, то это может принести до 144 млн руб. в год.

«В сделку вошли девять апартаментов площадью от 156 кв. м. до 456 кв. м, все они расположены выше 90-го этажа. Другой собеседник «Ъ» утверждает, что проданы были 91-й и 94-й этажи, так как апартаменты на других этажах были проданы меньшими лотами», — говорится в материале.

Башня «Федерация» принадлежит AEON Романа Троценко. По данным Of.ru, арендопригодная часть в башне составляет около 150 тыс. кв. м, из них 25% — вакантно.

«Федерация» — комплекс небоскребов, расположенных в Московском международном деловом центре. В башне «Восток» 95 этажей. Семь лет назад это здание признали самым высоким не только в России, но и Европе. Тогда его высота составляла 351 метр. Объект достроили в 2017 году. Окончательная высота небоскреба составила 374 метра.

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