РИАМО - 19 мар. На платформе #Москвастобой появилась видеоэкскурсия о моде в СССР, которую специально для проекта подготовил Музей моды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Художники 20-х годов прошлого столетия жаждали экспериментов и находились в постоянных поисках новых форм выражения. Эта тенденция коснулась и моды. Советские дизайнеры старались создать одежду, которая отличалась бы от западных образцов большей сдержанностью и меньшим числом деталей», — говорится в сообщении.

В ходе экскурсии зрителям расскажут о новой классификации костюмов, предложенной конструктивистами. Они узнают об одежде для производства, спецодежде для хирургов и строителей, а также о спортодежде.

Также зрителям разъяснят концепцию «нормаль одежды», которую придумал Владимир Татлин. Ее принцип заключается в том, что отдельные детали одежды можно отстегнуть или заменить.

Кроме того, горожанам представят «эстрадное» платье, придуманное автором всемирно известной скульпторы «Рабочий и колхозница» Верой Мухиной.

Часть видеотура будет посвящена костюмам Александры Экстер для спектаклей «Саломея» и «Саломея. Танец семи покрывал».