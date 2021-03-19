РИАМО - 19 мар. Недостаток сна может привести к психологическим проблемам и развитию язвенной болезни, также бессонница увеличивает риск инфекционных и онкозаболеваний, сообщили РИАМО сомнологи.

19 марта отмечается Всемирный день сна. Он призван повысить осведомленность населения о важности сна и нарушениях сна, которые влияют на здоровье человека.

«Есть короткоспящие, а есть длинноспящие люди. По данным Американской академии сна, средняя длительность сна человека должна составлять 7-9 часов. Однако, учитывая индивидуальные особенности организма, здоровый сон может длиться от 4 до 12 часов», - сказал президент Российского общества сомнологов, профессор, д. м. н. Роман Бузунов.

По его словам, сейчас от бессонницы страдает большое количество людей. Основная причина этого связана с коронавирусом и сопутствующим изменением образа жизни. Так, нарушение режима дня и стресс провоцируют трудности в засыпании и пробуждении, а также частые ночные просыпания. Все это может способствовать развитию тревожного и депрессивного состояния, язвенной болезни и других проблем со здоровьем.

Бузунов также отметил, что на сегодняшний день 15% населения страдает от хронической бессонницы, 30% - от регулярного храпа, а 5% сталкивается с остановкой дыхания во сне.

Знать свою норму

Врач-сомнолог Дарья Лебедева пояснила, что основная функция сна - сохранять одинаковое количество нейронных связей между клетками мозга. Кроме того, сон выполняет очень важную иммунную функцию, ведь именно в процессе сна организм очищается от токсинов.

«На сегодняшний день считается, что вредно как слишком много спать, так и недосыпать. Нужно знать свою индивидуальную норму и соблюдать ее. Если человек спит недостаточно или его сон некачественный, то функции не выполняются. Увеличиваются риски инфекционных и онкологических заболеваний», - предупредила Лебедева.

Врач-сомнолог, пульмонолог Анастасия Дергоусова добавила, что нарушение режима сна влияет на психоэмоциональное состояние человека.

«При продолжительности сна менее 5 часов нарушаются жизненно важные функции организма. Снижается работоспособность, замедляется мышление, ухудшается память и настроение», - подчеркнула Дергоусова.

По словам специалиста, основным методом лечения нарушения режима сна является когнитивно-поведенческая терапия. Ее задача - установить оптимальный режим сна для конкретного пациента, определить время отхода ко сну и время пробуждения. Важно, чтобы пациент вставал в одно и то же время, умел настроить себя на сон и не находился в кровати более 9 часов.

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