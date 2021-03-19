РИАМО - 19 мар. В 17 столичных парках этой весной пройдут фотовыставки под открытым небом, работы представят как известные, так и молодые мастера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Парке Горького 22 марта откроется фотовыставка Русского географического общества (РГО) «Крылатые соседи». Она продлится до 20 апреля.

В усадьбе Воронцово на территории Итальянского сада до 8 апреля будет представлена фотовыставка РГО «Природа в объятиях тумана»

В парке у Джамгаровского пруда до 30 апреля пройдет фотовыставка РГО «Исполинские горы, заповедные скалы».

В парке «Северное Тушино» до 4 апреля на центральной площади будет идти выставка «Весенний вояж», на которой представлены фотографии Тихого океана, рек, озер и водопадов, гор и леса, а также вулканов и горячих источников.

Там же до 18 апреля можно будет посетить фотовыставку «Культура в лицах. Народы России». Она работает возле Музея истории Военно-морского флота.

В Бабушкинском парке до 30 апреля пройдет выставка, посвященная спортивным мероприятиям и достижениям «Монеты славы».

С 16 по 29 апреля в парке «Сокольники» пройдет выставка с сюжетами лучших сказок под названием «Сказки в стиле великих художников».

В этнографической деревне «Бибирево» до конца марта будет проходить выставка «Странники в ночи». Посетители смогут увидеть ночные фотографии мировых достопримечательностей.