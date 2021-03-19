РИАМО - 19 мар. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в сбыте 1 кг марихуаны, они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители остановили машину, в которой находились 56-летний и 46-летний мужчины. В багажнике авто обнаружили четыре пакета с веществом растительного происхождения.

«В ходе осмотра частного дома в Раменском городском округе в помещении, оборудованном под специализированный парник, обнаружено и изъято 34 горшка с коноплей, а также пакет с аналогичным веществом», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что изъятые образцы – это марихуана общей массой около 1 кг.

В ведомстве считают, что один из задержанных причастен к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Коломны и Воскресенска.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, они арестованы.