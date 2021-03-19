РИАМО - 19 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №8 в составе ЖК «Рассказово» в новой Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом построили на бульваре Андрея Тарковского, 9, корпус 1.

«Общая площадь новостройки составляет 13,1 тыс. кв. м. В здании переменной этажности расположено 137 квартир», — сообщили в пресс-службе.

Территория вокруг дома благоустроена и озеленена. Также организованы подъезды и парковка на 17 машин.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, к проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз. Они выполнили комплекс исследований по качеству работ.