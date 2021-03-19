РИАМО - 19 мар. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что темпы роста потребительских цен достигли пика или вскоре приблизятся к нему, а замедление инфляции очень зависит от мирового рынка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас наблюдается стабилизация цен на пшеницу. При этом рост цен на сахар и подсолнечное масло с начала 2021 года составил 30%.

«Нам очень важна стабилизация внешней среды, потому что то, с чем мы сейчас боремся, имеет не внутреннюю природу», — сказал Решетников.

По словам Решетникова, именно данный фактор в большей степени оказывает влияние на экономическую ситуацию в стране.