РИАМО - 19 мар. На шести участках столичных магистралей с интенсивным движением в текущем году планируют установить шумозащитные экраны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В среднем длина ограждений составит около 1,1 тыс. метров. Меньше других по протяженности будут конструкции на Рижской эстакаде — 147 метров. На Новоандреевском мосту установят около 222 метров ограждений», — говорится в сообщении.

Также планируется возвести шумозащитные ограждения около Русаковской эстакады, участка МКАД и Носовихинского шоссе в районе Новокосино.

Щиты появятся и на МКАД в районе улиц Псковской и Доронина, а также вдоль железнодорожных путей у станции Кусково.

Завершить монтаж объектов планируется до конца 2021 года.