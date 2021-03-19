РИАМО - 19 мар. На шести участках столичных магистралей с интенсивным движением в текущем году планируют установить шумозащитные экраны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В среднем длина ограждений составит около 1,1 тыс. метров. Меньше других по протяженности будут конструкции на Рижской эстакаде — 147 метров. На Новоандреевском мосту установят около 222 метров ограждений», — говорится в сообщении.
Также планируется возвести шумозащитные ограждения около Русаковской эстакады, участка МКАД и Носовихинского шоссе в районе Новокосино.
Щиты появятся и на МКАД в районе улиц Псковской и Доронина, а также вдоль железнодорожных путей у станции Кусково.
Завершить монтаж объектов планируется до конца 2021 года.
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